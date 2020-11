Stand: 02.11.2020 08:01 Uhr Hannover: Feuer zerstört Geisterbahn auf Schützenplatz

Auf dem Schützenplatz in Hannover ist in der Nacht zu Montag eine Geisterbahn in Flammen aufgegangen und fast vollständig zerstört worden. Das Fahrgeschäft war nach dem Ende des Herbstvergnügens auf drei Lasteranhänger verteilt zur Abreise bereitgestellt worden. Aus noch ungeklärter Ursache fingen die drei Anhänger mitsamt den Einzelteilen der Geisterbahn Feuer. Einsatzkräfte konnten den Brand zwar schnell löschen, der Schaden dürfte nach einer ersten Schätzung aber bei rund 750.000 Euro liegen.

VIDEO: Geisterbahn auf Schützenplatz in Hannover abgebrannt (1 Min)

