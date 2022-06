Stand: 19.06.2022 16:25 Uhr Hannover: Fahrrad-Protest gegen den Ausbau des Südschnellwegs

Rund 450 Radfahrerinnen und Radfahrer haben sich am Sonntag nach Angaben der Polizei an einer Demo gegen den Ausbau des Südschnellwegs beteiligt. Unter dem Motto "Keine Autobahn durch die Leinemasch" befuhren die Teilnehmenden nach einer Auftaktveranstaltung vor dem Neuen Rathaus den Südschnellweg, um gegen dessen Verbreiterung zu demonstrieren. Nach Angaben der Polizei verlief die Kundgebung friedlich. Für die neue Straße müssen rund zwölf Hektar im Landschaftsschutz- und Naherholungsgebiet Leinemasch gerodet werden, berichtet der NDR in Niedersachsen.

VIDEO: Hannover: Fahrrad-Protest gegen Ausbau des Südschnellwegs (19.06.2022) (1 Min)

Weitere Informationen Südschnellweg: Bauarbeiten in Hannover sind gestartet Zunächst sind vorbereitende Arbeiten angelaufen - ab 2028 soll ein Tunnel die marode Brücke im Stadtteil Döhren ablösen. (10.01.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.06.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltschutz