Stand: 04.12.2021 12:28 Uhr Hannover: Corona-Ausbruch im Gefängnis in Hainholz

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Hannover-Hainholz sind mehrere Insassen mit dem Coronavirus infiziert. Nach Behördenangaben haben die zwölf betroffenen Gefangenen bisher milde Krankheitsverläufe. Insgesamt 60 Insassen des Gefängnisses sind demnach in Quarantäne und dürfen nicht mehr an Gruppenaktivitäten teilnehmen. Sie essen, duschen und gehen sportlichen Aktivitäten nur noch einzeln nach. Die Gefängnisleitung geht davon aus, dass ein externer Mitarbeiter das Virus in die Haftanstalt getragen hat. Man habe die Situation unter Kontrolle, heißt es. Den Angaben zufolge ist nur etwa jeder zweite Gefangene geimpft. Bei den Bediensteten soll die Impfquote hingegen bei rund 90 Prozent liegen.

