Stand: 15.01.2021 08:21 Uhr Hannover: Busfahrer vereitelt Handtaschen-Raub

In Hannover hat ein aufmerksamer Busfahrer der Polizei dabei geholfen, einen mutmaßlichen Handtaschendieb zu fassen. Nach Angaben eines Sprechers hatte er beobachtet, wie Donnerstagnachmittag an einer Haltestelle in Groß-Buchholz ein junger Mann eine Seniorin um eine Zigarette bat - und sich dann ihre Handtasche schnappte und davonlief. Der Busfahrer rannte sofort hinterher. Als die Polizei kam, suchte er gemeinsam mit den Beamten nach dem Mann. Dieser wurde dann auch kurz darauf gefasst und vorläufig festgenommen. Die gestohlene Handtasche fanden die Ermittler ebenfalls.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.01.2021 | 08:30 Uhr