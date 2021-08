Stand: 26.08.2021 09:01 Uhr Hannover: Badeverbot im Maschsee wegen Blaualgen

Am Maschsee in Hannover gilt bis auf weiteres ein Badeverbot. Das Gesundheitsamt der Region hat im Bereich Strandbad eine hohe Konzentration von Blaualgen im Wasser gemessen und daraufhin das Verbot ausgesprochen. Außerdem sollten Hunde am Südufer kein Wasser aus dem See trinken, heißt es. Am Großen Teich und am Dreiecksteich in Ricklingen warnt die Region weiterhin wegen Blaualgen vor dem Baden.

Weitere Informationen Warnung vor Blaualgen in Maschseebad und Ricklinger Teichen Die Region Hannover teilt mit, das bei Kindern Lebensgefahr bestehen kann, wenn sie viel Wasser schlucken. (13.08.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.08.2021 | 08:30 Uhr