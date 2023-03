Stand: 21.03.2023 10:02 Uhr Hannover: 74-Jähriger stirbt nach Unfall mit Rollerfahrer

Knapp zwei Monate nach einem Unfall mit einem Rollerfahrer in Hannover ist ein 74-Jähriger gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verstarb der Mann bereits am Freitag in einem Krankenhaus. Er war Ende Januar an einer Kreuzung im Stadtteil Ricklingen unvermittelt auf eine Kreuzung getreten. Dort war er von einem 24-Jährigen auf einem Motorroller angefahren und lebensgefährlich verletzt worden.

