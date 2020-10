Stand: 02.07.2019 21:43 Uhr Hameln nimmt Rattenfänger-Ampeln in Betrieb

In Hameln sind am Dienstag nach längeren Diskussionen drei Rattenfänger-Ampeln in Betrieb genommen worden. Wie die Stadt mitteilte, ersetzt das Symbol der weltbekannten Sagengestalt an Fußgänger-Ampeln am Kastanienwall das Grünsignal. Das Rotsignal dagegen wird aus Sicherheitsgründen nicht verändert. Die Umgestaltung der Ampeln wird nach Angaben einer Sprecherin von Sponsoren finanziert. Wie hoch die Kosten sind, wollte sie nicht sagen. Erst vor Kurzem war in Emden eine ähnliche Ampel mit dem stilisierten Abbild des Komikers Otto Waalkes eingeweiht worden.

