Hameln-Pyrmont: Gericht entscheidet heute über Landratswahl Stand: 24.06.2021 08:14 Uhr Das Verwaltungsgericht Hannover klärt heute die Frage, ob die Landratswahl in Hameln-Pyrmont im Frühjahr 2020 rechtmäßig war. Wegen der Pandemie hatte die Verwaltung die Stichwahl als Briefwahl angeordnet.

Ein Wahlberechtigter hat den zweiten Wahlgang am 5. April vergangenen Jahres angefochten. Analphabeten und Spontanwähler seien durch eine reine Briefwahl eingeschränkt gewesen und das Infektionsschutzgesetz stelle keine taugliche Rechtsgrundlage für die erfolgten Einschränkungen des Wahlrechts dar, brachte der Kläger vor.

Kreistag hatte Einspruch zurückgewiesen

Der beklagte Kreistag beschloss in einer Sitzung Ende September 2020, den Wahleinspruch zurückzuweisen. Der Einspruch sei zwar zulässig und begründet, der Rechtsverstoß habe das Wahlergebnis aber nicht oder nur unwesentlich beeinflusst. Wenn die Stichwahl allein deswegen, weil sie als reine Briefwahl durchgeführt worden sei, an einem Wahlfehler leide, hätte sich dieser Wahlfehler auf alle Wahlberechtigten ausgewirkt. Zu einer Verfälschung des Wählerwillens sei es daher nicht gekommen, hieß es.

Kläger will Neuwahl erreichen

Der Kläger will nun am Verwaltungsgericht Hannover erreichen, dass der Kreistag die Wahl für ungültig erklären und wiederholen muss. Bei der ausschließlich per Brief ausgetragenen Stichwahl hatte der SPD-Politiker Dirk Adomat gegen Torsten Schulte von den Grünen gewonnen. Adomat erhielt 51,1 Prozent der Stimmen.

