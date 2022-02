Stand: 28.02.2022 11:58 Uhr Hambühren: Aggressive Wildschwein-Rotte sorgt für Verwüstung

Etwa 20 Wildschweine sind durch die Hambührener Ortschaft Ovelgönne (Landkreis Celle) gezogen und haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Nach Angaben der Polizei liefen die Wildschweine am Sonnabend zunächst auf der Bundesstraße 214 umher, dann beschädigten sie Zäune und liefen auf ein Grundstück im Wohngebiet. Dabei hätten sie Gartenanlagen verwüstet und die Anwohner in Angst und Schrecken versetzt, so die Polizei. Eins der Tiere fiel demnach in einen Gartenteich, woraus es sich selbst befreien konnte. Ein weiteres Wildschwein kollidierte mit einem Pkw und verendete. Jägern mit Hunden und der Polizei gelang es schließlich, die Rotte zurück in den Wald zu treiben. Zwei besonders aggressive Wildschweine mussten laut Polizei erlegt werden. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Die Beamten schätzen den durch die Verwüstung entstandenen Schaden auf eine vierstellige Summe.

Jederzeit zum Nachhören 7 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.02.2022 | 13:30 Uhr