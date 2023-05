Greenpeace-Aktivisten seilen sich von Landtag in Hannover ab Stand: 03.05.2023 07:24 Uhr Umweltaktivisten von Greenpeace haben am Mittwoch große Plakate am Niedersächsischen Landtag in Hannover aufgehängt. Sie fordern von der Landesregierung einen Stopp der geplanten Gasbohrungen vor Borkum.

Um kurz vor 6 Uhr morgens habe man die Information bekommen, dass rund 15 Aktivisten auf das Dach des Landtags geklettert seien, sagte die Polizei am Mittwochmorgen. Ihre Mitstreiter am Boden hätten sie mittels zweier Hebebühnen auf das Dach gebracht. Dort brachten die Kletterer große gelb-schwarze Banner an. Die Aktivisten selbst sicherten sich mit Seilen und Gurten. 38 Personen seien an dem Protest beteiligt, sagte Anike Peters, Energieexpertin von Greenpeace, dem NDR in Niedersachsen.

VIDEO: Gasbohrung vor Borkum: Vorwürfe gegen Umweltministerium (30.04.2023) (2 Min)

Höhenretter der Feuerwehr sollen Aktivisten vom Dach holen

Die Verhüllung des Landtags sei eine klare Botschaft an die Niedersächsische Landesregierung, die Gasbohrungen sofort zu stoppen, sagte Peters. Sollten die schützenswerten Riffe, vor denen gebohrt wird, kaputt gemacht werden, gäbe es "viel Zerstörung für wenig Gas", betonte Peters. Gegen 7 Uhr war die Feuerwehr am Landtag. Laut Polizei ist geplant, dass deren Höhenretter die Aktivisten vom Dach holen.

