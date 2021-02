Stand: 03.02.2021 14:26 Uhr Gottesdienste in Hannover widmen sich Bob Dylan

Anlässlich des 80. Geburtstages von Bob Dylan befassen sich drei Gottesdienste in der hannoverschen Apostelkirche mit dem Sänger und Literaturnobelpreisträger. Sie finden am 7., 14. und 28. Februar statt, wie der evangelisch-lutherische Stadtkirchenverband Hannover am Mittwoch mitteilte. Im Zentrum der Sonntagsgottesdienste soll jeweils ein Song aus unterschiedlichen Schaffensperioden Dylans stehen. "Bob Dylan behandelt in seinen Songs existenzielle Themen wie Liebe, Leid oder Tod und bezieht sich dabei auch auf die Bibel", sagte Pastor Matthias Surall, Referent für Kunst und Kultur im Haus kirchlicher Dienste. "Auch in der Kirche soll Popmusik, die für viele Menschen Teil ihrer Alltagswelt ist, Raum erhalten." Surall hat die Reihe in der Apostelkirche initiiert und wird beim ersten Gottesdienst selbst predigen.

