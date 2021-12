Gericht: Nur drei Nächte am Stück im hannoverschen Boxhotel

Stand: 15.12.2021 19:27 Uhr

In einem Hotel mit fensterlosen Mini-Zimmern in Hannover dürfen Gäste nur drei Tage am Stück übernachten. Das hat das Verwaltungsgericht entschieden und eine Klage des Boxhotels weitgehend abgewiesen.