Stand: 17.03.2019 09:10 Uhr

Geplanter Abschuss: Wolf entzieht sich den Jägern

Knapp einen Monat nachdem das Oberverwaltungsgericht Lüneburg den Abschuss des Leitwolfs aus dem Rodewalder Rudel endgültig genehmigt hatte, streift das Tier weiterhin durch sein Revier im Landkreis Nienburg. "Die Suche läuft mit Hochdruck", sagte eine Sprecherin des zuständigen Umweltministeriums in Hannover. Noch bis zum 31. März ist die Abschussgenehmigung gültig. Dem Wolf waren anhand von DNA-Spuren Dutzende Nutztierrisse in der Gegend nachgewiesen worden. Tier- und Naturschützer kritisierten den geplanten Abschuss.

Wolfsschützer fotografieren die Jäger

Zuletzt hatte Umweltminister Olaf Lies (SPD) sich darüber beschwert, dass Wolfsschützer die Suche nach dem Tier erschwerten. Nach Angaben des Ministeriums fertigten im Landkreis Nienburg einige Gruppen gezielt Fotos von Personen an, die das Tier mit der Code-Nummer "GW717M" stellen sollen. Diese Aufnahmen würden anschließend auf einschlägigen Internetseiten veröffentlicht. Lies kritisierte, es sei ein Unding, wenn Institutionen in der Ausübung ihres rechtsstaatlichen Handelns und die Ausführenden vor Ort so angegangen würden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.03.2019 | 07:00 Uhr