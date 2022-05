Stand: 31.05.2022 11:27 Uhr Geldautomat in Hameln gesprengt - Täter auf der Flucht

In Hameln haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten einer Bank gesprengt. Nach Angaben der Polizei wurden Anwohner im Ortsteil Tündern gegen 3.30 Uhr durch einen lauten Knall aus den Betten gerissen. Aufgrund von Zeugenbeobachtungen gehen die Ermittler von zwei Verdächtige aus. Sie sollen auf einem Motorroller geflohen sein. Polizisten suchten mit Streifenwagen und einem Helikopter nach den mutmaßlichen Tätern - vorerst ohne Erfolg. Der Raum der Sparkasse wurde durch die Explosion erheblich beschädigt. Trümmerteile flogen auf die Straße. Auch Teile des Daches seien in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzte hat es laut Polizei nicht gegeben. Die Schadenshöhe ist unklar, genauso wieviel die Täter erbeuteten. In Niedersachsen ist es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Sprengungen von Geldautomaten gekommen.

VIDEO: Gesprengte Geldautomaten: Wie gehen die Täter vor? (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.05.2022 | 13:30 Uhr