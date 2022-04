Stand: 25.04.2022 15:11 Uhr Geflüchtete sollen vor Feuerwerkswettbewerb informiert werden

Vor dem Beginn des Internationalen Feuerwerkswettbewerbs in Hannover Ende Mai wollen die Veranstalter in Flüchtlingsunterkünften der Stadt über die Aktion informieren. Man wisse, dass Feuerwerke für geflüchtete Menschen problematisch sein könnten und wolle Überraschungen vermeiden, sagte eine Sprecherin der Tourismus-Marketing Niedersachsen GmbH. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass die Geflüchteten gut mit dem Feuerwerkswettbewerb umgehen könnten, wenn sie wüssten, dass es sich um eine Kulturveranstaltung handele. Nach einem Feuerwerk anlässlich des Frühlingsfestes vor wenigen Tagen hatten mehrere Menschen in den sozialen Medien die Böllerei angesichts Tausender Kriegsflüchtlinge in der Stadt als unangemessen kritisiert.

