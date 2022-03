Geflüchtete aus der Ukraine: Warnung vor Schlepperbanden Stand: 17.03.2022 14:36 Uhr Aufgrund des Krieges in der Ukraine sind viele Menschen auf der Flucht - auch nach Deutschland. Junge Frauen geraten so in das Visier von Schlepperbanden. Auch an den Bahnhöfen in Hannover?

Der Messebahnhof Hannover-Laatzen ist die erste Station für viele geflüchtete Ukrainer - hauptsächlich Frauen mit ihren Kindern. In anderen Städten, wie Berlin, sollen Schlepperbanden gezielt Ukrainerinnen angesprochen und angeblich "freie Zimmer" angeboten haben. In Hannover ist das nach Informationen von NDR Niedersachsen noch nicht passiert. Aber: Man kenne das Phänomen aus anderen Städten und sei sensibilisiert, so eine Sprecherin der Region Hannover.

Bundespolizei kontrolliert an Bahnhöfen

Die Region koordiniert und organisiert die Aufnahme der Flüchtlinge und versucht, die Ankömmlinge an den Bahnhöfen Messe-Laatzen und Hannover Hauptbahnhof abzuschirmen. So soll vermieden werden, dass Menschen mit Pappschildern, auf denen Wohnungen angeboten werden, in direkten Kontakt mit den ukrainischen Frauen treten können. Auch die Bundespolizei achtet an den Bahnhöfen verstärkt auf verdächtig wirkende Personen. Bislang ist aber auch hier noch kein Schlepper ins Netz gegangen.

