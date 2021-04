Gebürtige Niedersächsin Baerbock wird grüne Kanzlerkandidatin Stand: 19.04.2021 12:05 Uhr Annalena Baerbock tritt als Kanzlerkandidatin der Grünen bei der Bundestagswahl an. Die in Hannover geborene Parteivorsitzende hatte sich zuvor mit ihrem Co-Vorsitzenden Robert Habeck geeinigt.

Heute Vormittag hat dann der Bundesvorstand der Grünen die 40-Jährige für den Spitzenposten nominiert. "Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht", sagte Baerbock anschließend. Sie trete an für Erneuerung, für den Status Quo stünden andere. Formal bestätigt werden muss die Entscheidung noch auf einem für den 11. bis 13. Juni geplanten Parteitag. Die Zustimmung gilt als sicher.

AUDIO: Porträt: Das ist die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (3 Min) Porträt: Das ist die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (3 Min)

Habeck: "Am Ende kann es nur eine machen"

Die Grünen hatten es ihren beiden Parteivorsitzenden überlassen, sich geräuschlos untereinander über die K-Frage zu verständigen. Baerbock lag in Umfragen zuletzt vorn und hat als Frau gemäß der Partei-Statuten das Vorgriffs-Recht. "Wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen", sagte Habeck heute. Der 51-Jährige beschrieb Baerbock als "kämpferische, fokussierte, willensstarke Frau", die genau wisse, was sie wolle.

Erste Kanzlerkandidatur bei den Grünen überhaupt

Für die Grünen ist es das erste Mal, dass sie jemanden für die Kanzlerkandidatur aufstellen. Zu diesem Schritt hatte sich die Partei angesichts der seit 2018 hohen Umfragewerte entschieden. Aktuell sind die Grünen mit mehr als 20 Prozent zweitstärkste Kraft hinter der Union und liegen deutlich vor der SPD. Die Bundestagswahl findet am 26. September statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.04.2021 | 12:00 Uhr