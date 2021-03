Stand: 11.03.2021 18:44 Uhr Garbsen: Messerangriff in Wohnheim - Student leicht verletzt

In einem Studentenwohnheim in Garbsen (Region Hannover) ist am Donnerstag ein 27-Jähriger von einem Mitbewohner mit einem Messer angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, kamen beide Männer in Krankenhäuser. Zuvor hatte der Angreifer nach ersten Erkenntnissen der Polizei seiner eigener Mutter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die 57-Jährige wollte nach ihm sehen, weil er gesundheitlich angeschlagen sein sollte. Der Sohn hatte sich zuvor offenbar selbst Schnittverletzungen zugefügt und verfolgte seine Mutter. Als ein Mitbewohner seine Tür öffnete, stach ihm der Angreifer in die Schulter und verletzte ihn dabei leicht. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann und schlug auch einer Polizeibeamtin ins Gesicht. Es wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.

