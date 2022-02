Stand: 27.02.2022 10:38 Uhr Garbsen: Mann bei Küchenbrand verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Garbsen (Region Hannover) hat ein Mann Verletzungen erlitten. Laut Polizei war das Feuer in der Nacht zu Sonntag in einer Küche ausgebrochen. Die Ursache ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Einsatzkräfte retteten den Mann aus seiner Wohnung. Er kam in ein Krankenhaus. Alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Wie stark das Gebäude beschädigt wurde und wie hoch der Schaden ist, war zunächst nicht bekannt.

