"Fridays for Future": Mit Schlitten für den Klimaschutz Stand: 22.01.2021 14:38 Uhr Klimaaktivisten der Bewegung "Fridays for Future" ziehen heute Nachmittag mit Schlitten durch die Innenstadt von Hannover. So wollen sie symbolisch auf die Klimaerwärmung aufmerksam machen.

"Die Klimakrise ist nicht weit entfernt, sondern ist auch hier", heißt es in einem Aufruf der Gruppe zu dieser Demo auf der Social-Media-Plattform Facebook. In Hannover sei es unmöglich geworden, Schlitten zu fahren, weil es keinen Schnee mehr gebe. Der fehlende Schnee stehe dabei stellvertretend für die weiter voranschreitende Klimaerwärmung, sagte die Organisatorin der Aktion, Carola Lienenklaus.

Forderung: Wissenschaftliche Erkenntnisse umsetzen

"Der November 2020 war der heißeste November seit Beginn der Wetteraufzeichnungen", so Lienenklaus. Noch könnten weitere gravierendere Folgen aufgehalten werden, sagte sie. Doch dafür müsse die Politik endlich handeln. Mitorganisatorin Franka Wacker forderte, dass die Erkenntnisse der Wissenschaft "endlich ernst genommen und in Politik umgesetzt" werden müssten.

Klima-Protest mit Maske und Abstand

Die Demonstration startet um 15 Uhr mitten in der Innenstadt am Kröpcke. Von dort aus ziehen die Teilnehmenden mit ihren Schlitten über den Aegidientorplatz zum Trammplatz vor das Neue Rathaus, wo es eine Abschlusskundgebung geben soll. Unter dem Motto #wisstihrnochwarum wollen die Aktivisten mit der Demo an den zweiten Jahrestag des ersten Klimastreiks in der Landeshauptstadt erinnern. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass wegen der Corona-Pandemie mit ausreichend Abstand und Maske gestreikt werde. "Fridays-for-Future"-Aktivisten gehen heute auch in anderen niedersächsischen Städten auf die Straße, unter anderem in Peine.

