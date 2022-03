Stand: 21.03.2022 09:13 Uhr Forderung nach Sanktionen für Gerhard Schröder

Der CDU-Politiker Michael Brand schlägt harte Töne gegen Altkanzler Gerhard Schröder an. Im "Tagesspiegel" forderte er von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), er solle dafür sorgen, dass auch Schröder sanktioniert wird - Schröder "der von Putin höchstpersönlich in führende Positionen im russischen Energiesektor platziert wurde und der hunderttausende Euro dafür kassiert, die Interessen des Kriegstreibers Putin zu vertreten". Dass ein deutscher Staatsbürger nur deshalb nicht auf der Sanktionsliste stehe, weil er einmal SPD-Vorsitzender und Bundeskanzler war, das sei dem Steuerzahler und dem deutschen Rechtsstaat nicht länger zuzumuten, so der menschenrechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Schröder gilt als längjähriger Freund des russischen Präsidenten. Der Altkanzler ist außerdem Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft.

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD Energie