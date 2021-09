Stand: 14.09.2021 13:33 Uhr Fördergeld: Region Hannover will Projekt "Sprinti" ausweiten

Die Region Hannover erhält vom Bund Fördergeld in Höhe von 30 Millionen Euro. Der Zuschuss soll für Projekte im Nahverkehr genutzt werden. Ziel ist es, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Die Region will mit dem Geld konkret unter anderem das Projekt "Sprinti" auf alle Städte und Gemeinden im Umland ausweiten. Der Kleinbus kommt nur, wenn er von Passagieren gerufen wird. Seit Juni gibt es das Angebot in Springe, Sehnde und der Wedemark. Im ersten Monat nutzten insgesamt 10.000 Fahrgäste das Angebot, im zweiten Monat waren es 15.600. Entweder ruft man an und bestellt einen Bus zu sich in die Nähe oder man bucht ihn über eine App und dann holt der Bus einen an einer virtuellen Haltestelle ab.

