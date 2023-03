Stand: 22.03.2023 18:40 Uhr Fliegerbombe in Hannover-Langenhagen wird heute entschärft

In Langenhagen in der Region Hannover ist bei Bauarbeiten ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, der noch heute Abend entschärft werden soll. Wie einer Sprecherin der Stadt Langenhagen sagte, müsse in der Zeit der Flugbetrieb am Flughafen Hannover eingestellt werden, ebenso wie der Bahnverkehr und der Autoverkehr auf der Autobahn 352. Anwohner im Umkreis von einem Kilometer um die Straße "Am Pferdemarkt" sind aufgerufen, ihre Wohnungen zu verlassen. Die Evakuierung beginnt um 19 Uhr, in einer Schule wurde eine Sammelstelle eingerichtet. Die Stadt schätzt, dass etwa 2.500 Menschen betroffen sind.

