Stand: 26.04.2021 09:42 Uhr Flächenbrand in Celle: 5.000 Quadratmeter Grasland zerstört

In Celle sind am Sonntagabend rund 5.000 Quadratmeter Schilf- und Grasland in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte das Feuer binnen kurzer Zeit unter Kontrolle. Neun Fahrzeuge waren bei dem Einsatz beteiligt. Zur Entstehung des Brandes machte die Feuerwehr keine Angaben. Wenige Stunden zuvor war es bereits war es zu einem Entstehungsbrand an der Bahnstrecke Celle - Lüneburg gekommen.

