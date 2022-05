Stand: 09.05.2022 10:40 Uhr Feuerwerk explodiert und setzt Carport in Brand

Explodierendes Feuerwerk hat in Müden (Örtze, Landkreis Celle) einen Carportbrand ausgelöst. Laut Polizei waren die Feuerwerkskörper unter dem Carport gelagert und aus ungeklärter Ursache explodiert. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um Restbestände aus einem Gewerbebetrieb, so die Polizei. Die Bewohnerin des Anwesens atmete Rauchgase ein und wurde leicht verletzt. Das Carport brannte komplett nieder. Es entstand Schaden in fünfstelliger Höhe. Eine Spezialfirma wurde beauftragt, weiterer auf dem Grundstück gelagerte Pyrotechnik abzutransportieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.05.2022 | 13:30 Uhr