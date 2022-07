Stand: 07.07.2022 16:22 Uhr Feuerwehr löscht Flächenbrand an der A7 bei Wülferode

Die Feuerwehr Hannover hat am Mittwochnachmittag einen Böschungsbrand an der A7 gelöscht. Auf Höhe der Tank- und Rastanlage Wülferode-Ost hatten Zeugen das Feuer vor einer Lärmschutzwand gemeldet, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Der Brand auf einer Fläche von rund 3.500 Quadratmetern habe schnell gelöscht werden können. Dabei kam nach Angaben der Feuerwehr auch ein Großtanklöschfahrzeug mit 10.000 Litern Wasser an Bord zum Einsatz. Zeitweise beteiligten sich 16 Fahrzeuge an den Löscharbeiten. Die Brandursache ist unklar. Die anhaltende Dürre hatte in der Region Hannover in den vergangenen Tagen zu mehreren Bränden geführt.

