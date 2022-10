Stand: 21.10.2022 06:21 Uhr Feuerwehr löscht 220 brennende Strohballen in Höfingen

Die Feuerwehr hat in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) rund 220 brennende Strohballen gelöscht. Dafür waren auf dem Feld im Ortsteil Höfingen von Donnerstagabend bis in die Morgenstunden mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort. Wieso das Feuer ausbrach, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Die Beamten haben dazu Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Wegen des Rauchs wurden Anwohnende bis in die Nacht hinein gebeten, Fenster geschlossen zu halten.

