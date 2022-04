Feuerwehr bekommt neue Fahrzeuge zur Waldbrandbekämpfung Stand: 01.04.2022 13:19 Uhr Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat am Freitag in Celle insgesamt acht Spezialfahrzeuge an die Feuerwehr übergeben. Sie sollen zur Bekämpfung von Waldbränden eingesetzt werden.

"Der Klimawandel wird uns vor völlig neue Herausforderungen bei der Bekämpfung von Vegetationsbränden stellen", sagte Pistorius. "Darum brauchen wir hochprofessionelles Gerät und Spezialfahrzeuge für unsere spezialisierten Landeseinheiten." Bei den Fahrzeugen handelt es sich um vier Tanklöschfahrzeuge vom Typ "CCFM 3000", drei Kommandowagen sowie einen Mannschaftslastwagen im Wert von insgesamt 1,84 Millionen Euro.

VIDEO: Spezialfahrzeuge sollen bei Waldbrand-Bekämpfung helfen (23.02.2022) (1 Min)

Fahrzeuge können auch im Ausland eingesetzt werden

Die Tanklöschfahrzeuge sind auf die Bekämpfung von Vegetationsbränden spezialisiert. "Mit diesen Einheiten sind wir zukünftig nicht nur in Niedersachsen wesentlich besser für den Ernstfall gerüstet", so Pistorius. "Diese Fahrzeuge sind sowohl für den Einsatz in Deutschland geeignet als auch auf die Brandbekämpfung im EU-Ausland spezialisiert, falls uns unsere Partner gerade in Südeuropa um Hilfe bitten."

Zwei Landkreise teilen sich ein Modul

Insgesamt werden bis Ende 2024 vier Einheiten, sogenannte Module, in den mittel- und hochwaldbrandgefährdeten Landkreisen Celle, Gifhorn, Uelzen, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und dem Heidekreis sowie in den Landkreisen Göttingen und Goslar stationiert. Zu einem Modul gehören ein Führungsfahrzeug, vier Tanklöschfahrzeuge sowie ein Gerätewagen für die Logistik. Eine Neuerung ist hierbei, dass sich jeweils zwei Landkreise ein Modul teilen.

Spezielle Schutzausrüstung für Einsatzkräfte

Bis 2024 will Niedersachsen die Feuerwehr mit 15,6 Millionen Euro fördern. Neben den Fahrzeugen werden die Einsatzkräfte der Module mit persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet. Dazu gehören unter anderem Helm, Brille, Nackenschutz, Flammschutzhaube, Handschuhe, ein Sonnenschutzhut sowie jeweils eine Jacke und eine Hose, die speziell auf die Anforderungen der Vegetationsbrandbekämpfung angepasst sind. Zusätzlich zu dieser persönlichen Schutzausrüstung wird eine Reserve für mögliche längerfristige Einsätze im In- und Ausland eingerichtet.

Nur weniger Waldbrände im Jahr 2021

Im vergangenen Jahr gab es in Niedersachsen nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums "aufgrund des günstigen Witterungsverlaufs" lediglich 87 Waldbrände mit einer Gesamtfläche von rund 4,5 Hektar. Das geht aus den vorläufigen Waldbrandzahlen hervor. Zum Vergleich: In den beiden Vorjahren wurden 270 beziehungsweise 285 Waldbrände gemeldet - rund zwei Drittel davon in den besonders betroffenen Regionen Heide und Harz.

