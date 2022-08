Stand: 15.08.2022 09:12 Uhr Feuerwehr Celle verhindert Waldbrand in letzter Minute

Die Feuerwehr Celle hat quasi in letzter Minute einen Waldbrand verhindert. Das berichtet die Polizei. Demnach wurden die Einsatzkräfte am Sonntagabend alarmiert, weil Rauch aus einem Waldstück kam. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen Waldbrand noch löschen, als er gerade am Entstehen war - 200 Quadratmeter Forst brannten bereits. Fast zeitgleich gab es einen zweiten Alarm - diesmal kam der Rauch aus einem Gebäude in der Stadt. Hier allerdings wurden die Feuerwehrleute nicht gebraucht: Der Rauch kam aus einem Kamin.

