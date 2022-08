Stand: 04.08.2022 20:39 Uhr Feuer in ehemaliger Kurklinik: Brandstiftung vermutet

Nach dem Brand in einer früheren Kurklinik in Bad Pyrmont gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. "Entweder vorsätzlich oder fahrlässig", sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Weil die sogenannte Bomberg-Klinik seit Jahren nicht mehr ans Stromnetz angeschlossen ist, sei ein technischer Defekt ausgeschlossen. Das Gebäude sei einsturzgefährdet, deshalb konnten die Beamten noch keine Begehung des Brandortes machen. Die nicht mehr genutzte Kurklinik brannte in der Nacht auf Mittwoch lichterloh. Rund 170 Einsatzkräfte löschten das Feuer stundenlang. Verletzt wurde durch das Feuer in dem mehrstöckigen Gebäude niemand.

VIDEO: Bad Pyrmont: Brand in verlassener Kurklinik (2 Min)

