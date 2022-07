Stand: 08.07.2022 11:38 Uhr Brand bricht auf Mülldeponie aus: Feuerwehr im Großeinsatz

In Hannover ist am späten Donnerstagabend auf dem Gelände einer Mülldeponie im Stadtteil Lahe im Moorwaldweg ein Brand ausgebrochen. Betroffen war eine Halle, in der Sperrmüll sortiert wird. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot bis in die frühen Morgenstunden mit Strahlrohren und Wasserwerfern im Einsatz. Sicherheitskräfte hatten den Brand gegen 22 Uhr entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Niemand wurde durch das Feuer verletzt. Die Bevölkerung in den nahegelegenen Ortschaften wurde per Rundfunkdurchsage gebeten, wegen der massiven Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.07.2022 | 12:30 Uhr