Stand: 29.10.2021 14:39 Uhr Fehlfunktion in der Elektrik löste Großbrand in Neustadt aus

Ein technischer Defekt hat offenbar zu dem Großbrand in einem Gebäudekomplexin Neustadt am Rübenberge am 22. Oktober geführt. Davon gehen Ermittler der Polizei aus, die den Brandort am Donnerstag untersuchten. Demnach ist es wahrscheinlich, dass die Elektrik in dem Gebäude eine Fehlfunktion hatte. Bei dem Feuer in der Schneerener Straße wurde das Gebäude nahezu komplett zerstört. Darin befanden sich ein Friseurladen, eine Wohnung und eine Gaststätte. Der 53-jährige Eigentümer erlitt Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung und musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden wird von der Polizei mit rund einer Million Euro beziffert.

