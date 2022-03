Stand: 26.03.2022 13:03 Uhr Evangelisches Gymnasium sammelt 26.000 Euro für Ukrainehilfe

Das evangelische Gymnasium Andreanum in Hildesheim hat bei einem Sponsorenlauf mehr als 26.000 Euro für die Ukrainehilfe gesammelt. Und es gingen noch weiterhin Gelder ein, teilte die Schule am Sonnabend mit. "Mit dieser Summe kann vielen Menschen in der Not dieses Krieges geholfen werden", sagte der Schulleiter Dirk Wilkening. Die Schülervertretung, die den Lauf organisiert habe, werde noch über die Verteilung der Gelder auf mehrere Organisationen entscheiden. Wilkening dankte den Schülerinnen und Schüler sowie den Sponsoren für ihre überwältigende Hilfsbereitschaft.

