Erste Nacht mit Ausgangsverbot: Ruhiger Start in Hannover Stand: 02.04.2021 19:51 Uhr Die wegen zunehmender Corona-Fälle angeordnete nächtliche Ausgangssperre in und um Hannover hat ohne große Zwischenfälle begonnen. Die Nacht in Stadt und Region verlief laut Polizei ruhig.

"Die Stadt hat einen leeren Eindruck gemacht", sagte ein Sprecher am Freitag über die Situation in der Landeshauptstadt. Lediglich im Stadtteil Nordstadt hätten sich rund 50 Menschen versammelt, um gegen die Ausgangsbeschränkungen zu protestieren. Die Teilnehmenden hätten alle Mund-Nase-Schutz getragen. Auf Ansprache reagierten sie laut Polizei aggressiv, zudem seien Knallkörper gezündet worden. Die Beamten hätten daraufhin weitere Einsatzkräfte gerufen. Nach etwa 20 Minuten habe sich die Versammlung aufgelöst.

122 Verfahren in der Region eingeleitet

Insgesamt leitete die Polizei im Bereich der Direktion Hannover - zu der die Polizeiinspektionen Hannover, Garbsen, Burgdorf und Besondere Dienste gehören - in der Nacht zu Karfreitag 122 Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Hinzu kamen den Angaben zufolge 22 Platzverweise und 276 Gefährderansprachen. Die Polizei schätzt dies als wenig ein, die Bilanz falle deshalb überwiegend positiv aus.

Gericht kippt Ausgangssperre - für einige Antragsteller

Die Ausgangssperre ist alles andere als unumstritten: So meldete die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) am Freitagabend, dass das Verwaltungsgericht Hannover mehreren Eilanträgen gegen die Ausgangssperre Recht gegeben hat. Die 15. Kammer zweifele daran, ob die Anordnung rechtmäßig sei, heißt es in dem Bericht. Es sei demnach nicht geklärt, "ob solch ein gewaltiger Eingriff in die Grundrechte wirklich das Infektionsgeschehen zum Positiven wendet". Die Ausgangssperre ist aber lediglich für die Antragsteller außer Kraft gesetzt. Wie viele das sind, war laut HAZ am Freitag noch unklar. Für alle anderen gilt sie weiterhin.

Insgesamt betroffen sind 1,1 Millionen Menschen in der Stadt und der Region Hannover, die zwischen 22 und 5 Uhr ihre Wohnungen und Häuser nur aus einem triftigen Grund verlassen dürfen. Zudem gilt eine erweiterte Maskenpflicht im öffentlichen Raum.

Hannover beginnt Sperre eine Stunde später

Dass die Ausgangssperre in Hannover eine Stunde später als in anderen Landkreisen, Städten und Kommunen in Niedersachsen beginnt, ist eine Entscheidung der Region. Die Corona-Verordnung des Landes sieht bei Sieben-Tage-Inzidenzen ab 150 nächtliche Ausgangsverbote zwischen 21 und 5 Uhr vor. Das Vorgehen der Region Hannover liegt laut Landesregierung aber innerhalb des Ermessensspielraums.

Wolfsburg und Landkreis Gifhorn: Sperre seit Karfreitag

In mehreren Kommunen gilt bereits eine Ausgangssperre. Am Karfreitag um 21 Uhr hat sie zudem in der Stadt Wolfsburg und im Landkreis Gifhorn begonnen. Schon im Januar hatte der Kreis eine zweiwöchige Sperre verhängt. Die meisten infizieren sich nach Angaben des Gifhorner Gesundheitsamtes im privaten Bereich. Auch in der Stadt Wolfsburg ist dies die häufigste Infektionsquelle.

