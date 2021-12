Stand: 13.12.2021 12:27 Uhr Ersatzlos gestrichen: Veranstalter sagt Agritechnica ab

Nun ist es offiziell: die Agritechnica in Hannover ist abgesagt. Wie der Veranstalter Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) mitteilte, gibt es keinen Ausweichtermin. Die Weltleitmesse für Landtechnik soll erst im November 2023 wieder zu Gast in der Landeshauptstadt sein. Es sei in der aktuellen Lage der Corona-Pandemie nicht gewährleistet, dass Besucher, Aussteller und Mitarbeiter sicher und gesund an der Messe teilnehmen können, heißt es von der DLG. Bestehen bleibt aber das digitale Angebot zur Agritechnica, das seit dem eigentlichen regulären Termin im letzten Monat online ist und bis Ende März abgerufen werden kann.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.12.2021 | 13:30 Uhr