Energiekrise: Hallenbad der Pyrmonter Welle bleibt dicht

Das Hallenbad der Pyrmonter Welle bleibt vorläufig geschlossen. Das teilten die Stadtwerke in Bad Pyrmont (Landkreis Hameln-Pyrmont) am Donnerstag mit. Vor dem Hintergrund der Energiekrise sei dies ein wesentlicher Beitrag, um eine Gasmangellage in Deutschland zu vermeiden, sagte Geschäftsführer Uwe Benkendorff demnach. Durch ein geschlossenes Hallenbad würden etwa 1,4 Millionen Kilowattstunden Gas und 400.000 Kilowattstunden Strom eingespart. Der Schwimmunterricht der Schulen soll jetzt in der Hufeland-Therme stattfinden. Sollte die Bundesnetzagentur den Eintritt einer Energiemangellage nur noch als sehr gering einstufen, könne das Hallenbad wieder öffnen, heißt es.

