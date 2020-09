Stand: 20.09.2020 19:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Elze: Wolfgang Schurmann ist neuer Bürgermeister

Wolfgang Schurmann ist neuer Bürgermeister der Stadt Elze (Landkreis Hildesheim). Der parteilose 54-Jährige, der auf Vorschlag der CDU antrat, erhielt laut vorläufigem Ergebnis vom Sonntagabend 52,67 Prozent der abgegebenen Stimmen. Ändert sich daran nichts mehr, ist keine Stichwahl mehr nötig. Insgesamt waren 7.337 Elzer aufgerufen, ihre Stimme abzugeben - mehr als die Hälfte machte davon Gebrauch: Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Verantwortlichen bei 58,36 Prozent. Schurmanns Konkurrenten Andreas Baxmann von der SPD und Ulrich Bantelmann von der Unabhängigen Wählergruppe Elze (UWE) kamen auf 29,33 beziehungsweise 18,0 Prozent der Stimmen.

Ursprünglicher Wahltermin Ende Juni wegen Corona verschoben

Schurmann saß bereits vor der Wahl im Elzer Rathaus - der gelernte Verwaltungsbetriebswirt leitet derzeit noch den Fachbereich Innere Dienste, Bildung und Soziales. Nun tritt er die Nachfolge von Rolf Pfeiffer (SPD) als Bürgermeister an. Der wollte eigentlich längst im Ruhestand sein. Ursprünglich war die Bürgermeisterwahl am 28. Juni anberaumt, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Der Wahlleiter hatte im Vorfeld angekündigt, dass die Wahl wie zu normalen Zeiten ablaufen soll. Es werde aber natürlich darauf geachtet, dass die Abstandsregeln eingehalten werden und es in den Wahllokalen nicht zu voll wird, so der Leiter zu NDR.de.

