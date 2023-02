Eltern protestieren gegen Schließung von Kindertagespflege Stand: 15.02.2023 10:14 Uhr Wegen des Verdachts der Kindeswohlgefährdung hat der Landkreis Hameln-Pyrmont eine Kindertagespflege in Bad Münder geschlossen. Am Nachmittag wollen Eltern vor dem Jugendhilfeausschuss protestieren.

Wenn der Ausschuss am Nachmittag tagt, wollen die betroffenen Eltern im Kreishaus kritische Fragen stellen. Den Vorwurf der Kindeswohlgefährdung können sie nicht nachvollziehen. Alle Eltern hätten an Eides statt versichert, dass ihre Kinder in der Tagespflege Krümelkids gut aufgehoben seien und liebevoll umsorgt würden, teilten einige Mütter dem NDR Niedersachsen mit.

VIDEO: Bad Münder: Kita wegen Kindesgefährdung geschlossen (07.02.2023) (3 Min)

Landkreis bemängelt nichtqualifiziertes Personal

In der vergangenen Woche hatte der Landkreis die Kindertagespflege von einem Tag auf den anderen geschlossen. Betroffen sind 26 Kinder und drei Angestellte. Es habe mehrere Kontrollen gegeben, sagt Landrat Dirk Adomat (SPD). Teilweise sei das Pflegepersonal nicht qualifiziert. Sogar eine Minderjährige soll die Kinder betreut haben. Darüber hinaus seien Gruppen überbelegt gewesen.

Runder Tisch soll Lösungen bringen

Für Donnerstag ist in Bad Münder ein runder Tisch geplant. Dabei solle es vor allem darum gehen, jenen Eltern zu helfen, die bisher noch keinen Betreuungsplatz für ihr Kind gefunden haben. Der Konflikt zwischen dem Landkreis und der Leiterin der Kindertagespflege solle kein Thema des runden Tisches sein, teilte der Landkreis mit. Neben dem Förderverein der Tagespflege, möglichen Betreuerinnen und Betreuern und dem Jugendamt wird auch eine Vertreterin des Landkreises teilnehmen.

Leiterin klagt gegen die Schließung

Auch die Leiterin der Kindertagespflege in Bad Münder wehrt sich gegen die Schließung. Sie hat inzwischen gegen den Landkreis geklagt. Darüber hinaus will sie, dass die Tagespflege bis zu einem Gerichtsverfahren geöffnet bleibt. Ihr Anwalt fordert in einem Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht, den Sofortvollzug außer Kraft zu setzen.

