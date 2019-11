Stand: 26.11.2019 19:21 Uhr

Ein Grabmal im Wald: Die Pyramide von Holle

Weit und breit weht hier kein Sahara-Sand - trotzdem steht eine Pyramide im niedersächsischen Wald bei Derneburg (Landkreis Hildesheim). Der Architekt Georg Ludwig Friedrich Laves errichtete hier ab 1839 ein Grabmal für den Grafen Ernst zu Münster. Laves baute eine Mini-Pyramide in bester ägyptischer Tradition - elf Meter hoch und mit einem Böschungswinkel von 61 Grad. Zum Vergleich: Die Cheops-Pyramide in Gizeh ist heute fast 139 Meter hoch. Einige ägyptische Elemente verzieren das Bauwerk, in dem neben Graf Ernst dessen Frau und ihre Töchter in Sarkophagen liegen. Die Grabinschrift lautet: "Ewig ist die Fortschreitung zur Vollkommenheit, wenngleich am Grabe die Spur vor dem Auge verschwindet." Die Pyramide liegt auf dem von der Gemeinde Holle angelegten "Laves-Kulturpfad", die die historischen Bauten und Einrichtungen in den Parkanlagen des Schlosses Derneburg verbindet.

Die Pyramide von Holle 26.11.2019 16:30 Uhr Bei Hildesheim steht eine Pyramide mitten in einem Waldgebiet. Nicht etwa ein Ägypter, sondern Architekt Georg Ludwig Friedrich Laves war für den Bau verantwortlich.







5 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.11.2019 | 17:00 Uhr