Ehrenamtliche sollen ab September 365-Euro-Ticket bekommen

Ein Jahr lang mit dem Bus oder der Bahn fahren für einen Euro am Tag - das geht in Wien schon seit zehn Jahren. Ab September soll das auch in Hannover möglich sein: Zunächst sollen alle Ehrenamtlichen das 365-Euro-Ticket ausprobieren können - vorausgesetzt die Regionsversammlung stimmt dem Vorschlag von Regionspräsident Steffen Krach (SPD) zu. Ende Juni wird beraten.

Krach kann Wahlversprechen aus eigenen Mitteln nicht finanzieren

Alle, die eine Ehrenamtskarte besitzen und somit 250 Stunden pro Jahr gemeinnützig arbeiten, können dann vergünstigt fahren, sagt Üstra-Vorständin Elke Van Zadel: "Dann gehen sie mit ihrer Ehrenamtskarte beispielsweise in das Kundenzentrum und können das 365 Euro-Tickert im Abo erwerben." Kostenpunkt für die Stadt Hannover: 800.000 Euro pro Jahr. Krach hatte im letzten Jahr vor der Wahl zum Regionspräsidenten sogar versprochen, das 365-Euro-Ticket für alle in Stadt und Region Hannover einzuführen. Das wären 70 bis 90 Millionen Euro Extrakosten. Das wäre für die Region nicht zu stemmen, gestand Krach ein. Trotzdem werde weiter geprüft, wie das Ticket auch anderen Gruppen verfügbar gemacht werden könnte. "Es darf nicht bei der Ehrenamtskarte belieben. Wir arbeiten daran, dass es dann auch andere Bevölkerungsgruppen betrifft", sagte Krach.

Weil: Ohne Bundesmittel gibts kein 365-Euro-Ticket für alle

Für Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) steht ein 365-Euro-Ticket für alle aktuell nicht zur Diskussion: "Ohne wesentlich erhöhte Zuschüsse von der Bundesseite kann ich mir das im Moment nicht vorstellen - und die Bundesregierung, die das 9-Euro-Ticket angeleiert hat, hält sich diesbezüglich sehr bedeckt", sagte der SPD-Politiker. "Ich wünsche mir, dass das mal durch eine konstruktive Diskussion ersetzt wird."

