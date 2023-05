Stand: 05.05.2023 22:21 Uhr E-Scooter-Fahrer fährt wartendes Kind an Haltestelle an

Ein elfjähriges Mädchen ist am Freitag in Hildesheim von einem E-Scooter-Fahrer verletzt worden. Das Mädchen hatte an einer Bushaltestelle gewartet, als der unbekannte Fahrer es anfuhr. Die 11-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der E-Scooter-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um das Kind zu kümmern. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung ein. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

60 bis 70 Jahre alt

kräftige Figur

graues, kurzes, schütteres Haar

dunkle Kleidung

er soll einen schwarzen E-Roller gefahren haben

