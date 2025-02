Stand: 19.02.2025 15:12 Uhr Stadtbahn Hannover kündigt mehrere Baumaßnahmen an

Das Netz der Stadtbahn in Hannover soll auch 2025 in Teilen neu- und umgebaut werden. Die Infrastrukturgesellschaft der Region Hannover (Infra) plant, 87 Millionen Euro in insgesamt 27 Maßnahmen zu investieren. Dieses Jahr liege der Schwerpunkt im Norden, so Infra-Geschäftsführer Christian Weske. So sollen an der Vahrenwalderstraße drei Hochbahnsteige gebaut werden. Dazu müsse die Straße ab September zeitweise auf einen Fahrstreifen pro Seite begrenzt werden. Verkehrsbeeinträchtigungen gebe es auch in der Hans-Böckler-Allee. Dort werde in den Sommerferien der Abzweig der Stadtbahnlinie 11 zum Zoo erneuert. Zudem sollen die Haltestellen Fasanenkrug, Ludwig-Sievers-Ring und Stadtfriedhof Bothfeld ausgebaut werden, so Weske. Am Bahnhof Nordstedt saniere die Deutsche Bahn ab Juni die Brücke, anschließend soll hier der Hochbahnsteigbau bis 2027 barrierefrei ausgebaut werden.

