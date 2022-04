Drogen-Plantage in Sachsenhagen: Lange Haftstrafen verhängt Stand: 12.04.2022 10:13 Uhr Im Prozess gegen eine Drogenbande hat das Landgericht Bückeburg fünf Männer zu Haftstrafen verurteilt. Sie müssen zwischen knapp dreieinhalb und mehr als acht Jahre ins Gefängnis.

Vier weitere Angeklagte erhielten Bewährungsstrafen. Die Bückeburger Richter sahen es als erwiesen an, dass die Verurteilten in Sachsenhagen im Landkreis Schaumburg eine große Cannabis-Plantage betrieben hatten. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

VIDEO: Polizei hebt Cannabis-Plantage in Tennishalle aus (07.05.2021) (1 Min)

Professionelle Cannabis-Plantage in Sachsenhagen

Die Männer hatten dafür eine leer stehende Tennishalle in Sachsenhagen genutzt und dort etwa 4.000 Cannabis-Pflanzen angebaut. Als die Ermittler im vergangenen Mai zuschlugen, entdeckten sie dort eine höchst professionelle Anlage. Allein die technische Ausstattung soll einen Wert von mehr als 200.000 Euro gehabt haben. Licht-, Bewässerungs- und Belüftungsanlagen liefen offenbar vollautomatisch. Wird das Urteil rechtskräftig, legt also keine der Parteien Rechtsmittel ein, wird das Grundstück mit der Tennishalle eingezogen und geht an den Staat über.

Ermittler von FBI informierten das Landeskriminalamt

Ein Tipp aus den USA hatte die Ermittler in Niedersachsen auf die Spur der Bande geführt. Das FBI hatte kriminelle Netzwerke auf der ganzen Welt infiltriert - und später auch das Landeskriminalamt in Niedersachsen informiert. Wäre die Bande nicht aufgeflogen, hätte sie mit den Drogen wohl mehrere Millionen Euro erwirtschaften können.

