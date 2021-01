Stand: 13.01.2021 15:06 Uhr Drei Verletzte bei Wohnhaus-Brand in Hannover-Mittelfeld

Am Mittwochvormittag hat es in einem Wohnhaus in Hannover-Mittelfeld gebrannt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das Feuer war in der Wohnung einer 85 Jahre alten Frau ausgebrochen. Die Frau rettete sich schwer verletzt ins Freie. Ein 20 Jahre alte Mutter und ihr einjähriges Kind, die ebenfalls rechtzeitig auf die Straße gelangten, kamen mit Rauchgasvergiftungen in eine Klinik. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit zwei Löschzügen im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.01.2021 | 15:00 Uhr