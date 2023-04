Drei Tote bei Bahnunglück in Neustadt: Polizei ermittelt Stand: 24.04.2023 08:37 Uhr Nach dem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) ermittelt die Polizei. Ein Zug hatte am frühen Sonntagmorgen ein Auto erfasst, drei Insassen starben.

Unklar ist, warum der 22 Jahre alte Fahrer des Unfallwagens trotz geschlossener Halbschranken auf den Bahnübergang gefahren war. Man habe bislang keine Hinweise gefunden, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR in Niedersachsen. Ermittler haben am Sonntag Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden. Das Auto solle untersucht und der Unfall in den kommenden Tagen rekonstruiert werden, hieß es. Den Angaben zufolge ist der Bahnübergang nördlich von Neustadt am Rübenberge mit einer Schranke gesichert, die nicht die gesamte Breite der Straße abdeckt.

Zug hat Auto mehrere Hundert Meter mitgeschleift

Der Wagen war am Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr über den Bahnübergang gefahren und wurde von einem aus Hannover kommenden Regionalzug "mit voller Geschwindigkeit" erfasst, so eine Polizeisprecherin. Der Fahrer sowie zwei junge Frauen im Alter von 20 und 22 Jahren starben bei dem Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls verkeilte sich das Auto mit dem Regionalzug und wurde etwa 400 Hundert Meter weit mitgeschleift. Ein Fahrgast im Zug wurde durch die Bremsung leicht verletzt. Der Lokführer erlitt einen Schock und wurde von einem Notfallseelsorger betreut, so die Polizei. Infolge des Unfalls war die Bahnstrecke für mehrere Stunden gesperrt.

Weitere Informationen Unfälle an Bahnübergängen: Strecke in Niedersachsen im Fokus Bei Unfällen an Bahnübergängen sind 2022 so viele Menschen gestorben wie seit 2010 nicht mehr - obwohl die Zahl der Übergänge sinkt. (06.04.2023) mehr 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.04.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr