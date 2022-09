Stand: 22.09.2022 15:47 Uhr "Dramatische Situation": Landesarmutskonferenz fordert Hilfen

Vertretende der Landesarmutskonferenz Niedersachsen haben am Donnerstag vor dem Landtag in Hannover mit einem überdimensionalen Einkaufswagen demonstriert. Die finanzielle Situation von Menschen mit geringem Einkommen sei gerade so dramatisch wie seit Jahrzehnten nicht, sagte Lars Niggemeier, Sprecher der Landesarmutskonferenz. Er forderte, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wird, um Geld ins Soziale und Ökologische zu investieren. Nötig sind aus Sicht der Konferenz ein Nachfolgemodell für das Neun-Euro-Ticket, 200 Euro mehr im Monat für Bezieher von Hartz IV und eine Vermögensabgabe.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.09.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sozialpolitik