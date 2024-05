Stand: 04.05.2024 09:44 Uhr Rinteln: Mit dem Rehkitz-Retter auf der Pirsch

Für Drohnenpilot Florian Petersen von der Jägerschaft des Landkreises Schaumburg hat die neue Saison begonnen. Schon in den frühen Morgenstunden gegen 4 Uhr rückt er aus, um auf Wiesen zum Beispiel Rehkitze zu retten. Viele Bauern mähen zurzeit ihr Grünland. Aus Tierschutzgründen müssen sie aber zunächst sicherstellen, dass sich keine Tiere in den Wiesen versteckt haben. Deshalb steht zurzeit bei Petersen das Telefon nicht still. Er gehe schon in der Dunkelheit auf die Felder, weil sie dann noch kühl seien, sagt der Rintelner, der im Hauptberuf Feuerwehrmann ist. Seine Drohne arbeite nämlich mit einer Wärmebildtechnik. Wenn es noch kühl sei, seien die warmen Tierkörper im Display deutlich zu sehen. Wenn die Sonne raus komme, sei das schon schwieriger. Florian Petersen ist von seinem Engagement überzeugt. Er nehme sich für die Zeit extra Urlaub. Er sei selbst leidenschaftlicher Jäger, aber zur Jagd gehöre auch die Hege. Er mache das für die Tiere, die sonst elend sterben müssten.

