Dom Hildesheim: Blüte am tausendjährigen Rosenstock beginnt

Es ist jedes Jahr aufs Neue ein großes Ereignis in Hildesheim, wenn der tausendjährige Rosenstock am Mariendom anfängt zu blühen. Das ist nach Angaben des katholischen Bistums vom Montag jetzt der Fall. Die Hauptblüte werde in einigen Tagen erwartet und dann etwa drei bis fünf Tage dauern. Besucher können das Wahrzeichen des Bistums und der Stadt Hildesheim täglich von 10 bis 18 Uhr besichtigen. Der Zugang erfolgt über das Domfoyer. Seit 1985 gehört der Dom gemeinsam mit der evangelischen St. Michaeliskirche in Hildesheim zum Weltkulturerbe.

