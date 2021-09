Dirk Roßmann gibt Leitung seiner Drogeriekette ab Stand: 06.09.2021 12:20 Uhr Von einem Drogerie-Laden in Hannover bis zu einer Kette mit mehr als 4.000 Filialen hat es Gründer Dirk Roßmann seit 1972 gebracht. Nach fast 50 Jahren an der Unternehmensspitze tritt er nun ab.

Der 75-Jährige werde die Geschäftsführung zum 30. September an seinen jüngeren Sohn Raoul Roßmann übergeben, wie das Unternehmen am Montag in Großburgwedel (Region Hannover) mitteilte. Der 36-Jährige präge Rossmann bereits seit Jahren, seit 2015 ist er Geschäftsführer für Einkauf und Marketing. Dirk Roßmann will sich den Angaben zufolge künftig mehr dem Schreiben widmen. Neben der Biografie "... dann bin ich auf den Baum geklettert!" veröffentlichte er im vergangenen Jahr den Umweltthriller "Der neunte Arm des Oktopus".

Videos 41 Min DAS! mit Unternehmer Dirk Roßmann Konzernchef, Wohltäter und Romanautor. Bei DAS! erzählt er, wie er Menschen aufrütteln will. (12.12.2020) 41 Min

Gründer bleibt im Beirat und Gesellschafter

Ganz steigt Dirk Roßmann allerdings nicht aus dem Unternehmen aus. Er bleibe im Beirat der Drogeriekette und sei weiter Geschäftsführer und Sprecher der Rossmann Beteiligungs GmbH, wie es hieß. Als alleinige Gesellschafter halten Dirk Roßmann, sein älterer Sohn Daniel und Raoul Roßmann mit der GmbH 60 Prozent an den Drogeriemärkten. Allein in Deutschland betreibt Rossmann nach eigenen Angaben mehr als 2.200 Filialen, europaweit mehr als 4.200. Der Umsatz lag 2020 bei rund 10,35 Milliarden Euro.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 06.09.2021 | 12:00 Uhr