Dieselgate: Ermittlungen gegen Ex-Conti-Manager ausgeweitet Stand: 24.11.2021 18:27 Uhr Die Staatsanwaltschaft Hannover hat ihre Ermittlungen gegen Ex-Conti-Mitarbeiter ausgeweitet. Die Manager sollen sich im Zusammenhang mit der VW-Dieselaffäre des Betrugs schuldig gemacht haben.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Ex-Continental-Boss Elmar Degenhardt in den Fokus der Fahnder geraten war. Zuvor musste Finanzchef Wolfgang Schäfer nach internen Untersuchungen seinen Posten räumen. Am Mittwoch gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass sich die Ermittlungen inzwischen gegen vier ehemalige Top-Führungskräfte des Autozulieferers richten. Der Konzern äußerte sich am Mittwoch nicht zu den neuen Vorwürfen.

Haben Manager Untersuchungen intern verschleppt?

Conti soll mit dem Wissen der Manager manipulierbare Motorsteuergeräte an Volkswagen geliefert haben. Neben dem Vorwurf des Betrugs stehe auch Untreue im Raum, so die Ermittler. Demnach hätten die Manager interne Untersuchungen "bewusst unzureichend geführt, so dass möglicherweise auch Schadenersatzansprüche nicht geltend gemacht wurden", wie die Anklagebehörde mitteilte. Nach dem Auffliegen des Dieselskandals bei VW waren bei Zulieferer Continental sieben Ingenieure und zwei Projektleiter in Verdacht geraten, an der Manipulation von Abgaswerten beteiligt gewesen zu sein. Das hatte mehrfach zu Razzien bei Conti geführt. Der Konzern hatte wiederholt bekräftigt, eng mit den Fahndern zusammenzuarbeiten.

